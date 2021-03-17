ANALİZ - My Lai katliamının yıl dönümü! Vietnam savaşında neler yaşandı?

İnsanlık tarihinin en vahşi, en kanlı savaşlarının altında imzası olan ABD, 1968 yılında Vietnam'da bir buçuk milyon insanı katletti. O katliamlardan en korkuncu My Lai katliamıydı. Topraklarının 3'te birini kaybetmesine rağmen savaşının kazananı Vietnam'dı. Detaylar analiz haberimizde...

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