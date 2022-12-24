ANALİZ-Lübnan İsrail ile masaya nasıl oturdu?

İsrail ile Lübnan arasında yıllardır süren deniz sınır anlaşmazlığı geçtiğimiz aylarda ABD’nin ara buluculuğunda çözüme kavuştu. Peki bu anlaşma dünya enerji paylaşım savaşını nasıl etkileyecek? Dahası ABD’nin bu anlaşmadan çıkarı ne? İsrail Lübnan anlaşması Türkiye’ye nasıl yansıyacak?