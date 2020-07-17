ANALİZ - Etiyopya'nın yeniden varoluş mücadelesi

Etiyopya ile Mısır arasında son dönemlerde sert rüzgarlar esiyor. İki ülke Nil Nehri konusunda büyük bir mücadele veriyor. Etiyopya'nın bitirme aşamasına getirdiği "Hedasi barajı" da bu gerilimin doruk noktası. Mısır Nil üzerinde yüzyıllardır kurduğu hakimiyeti kaybetmek üzere. Kahire yönetiminin ise eli kolu bağlı. Peki, neler yaşanıyor? Detaylar analiz haberimizde... Etiyopya ile Mısır arasında son dönemlerde sert rüzgarlar esiyor. İki ülke Nil Nehri konusunda büyük bir mücadele veriyor. Etiyopya'nın bitirme aşamasına getirdiği "Hedasi barajı" da bu gerilimin doruk noktası. Mısır Nil üzerinde yüzyıllardır kurduğu hakimiyeti kaybetmek üzere. Kahire yönetiminin ise eli kolu bağlı. Peki, neler yaşanıyor? Detaylar analiz haberimizde...