05 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ – Dünya siber savaş çağına hazır mı?
Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte dikkatler en az sahadaki çatışma alanı kadar önem taşıyan ikinci bir cepheye çevrildi. Bu cephedeki çatışmanın adı ise siber savaş. Dünyada ilk siber savaş nerede ve hangi devletler arasında yaşandı? Siber saldırılarda hangi kritik altyapılar ve hangi ülkeler hedef alındı? Kim ne kadar zarar gördü? Tüm bu soruların cevabı A Haber editörü Nasuh Özer'in hazırladığı analiz haberimizde...