ANALİZ - Dünya 11 Eylül'e nasıl geldi?

Afganistan'da büyük krizlere yol açan 20 yıllık ABD işgali yine krize dönüşen bir tahliye süreciyle sona erdi. Peki her şeyin başlangıcı olan "11 Eylül" saldırıları öncesinde Afganistan'a nasıl bir atmosfer hakimdi? Küresel terörizmin öncüsü kabul edilen "El Kaide" nasıl ortaya çıktı ve neden ABD'yi hedef aldı? En önemlisi ise arkasında adeta enkaz bırakan ABD güçleri Afganistan'da ne başardı? Detaylar analiz haberimizde...

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