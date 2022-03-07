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ANALİZ - Batı’nın çifte standartlı hümanizmi! İşte savaş mağduru kriterleri

A Haber
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Giriş: 07.03.2022 15:33
Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte kadın ve çocukların hayatta kalma mücadelesi savaşın en acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Yaşananlar Batı'nın çifte standartlı "hümanizmi"ne de ayna tuttu. Dünyanın bir çok coğrafyasında kan döken, kaos çıkaran, terör örgütlerini organize eden hatta katliamlar yapan batılı ülkeler, Müslüman ölümlerine ve mültecilerine sırt dönerken Ukraynalı mülteciler konusunda adeta "insanlık" örneği sergilemeye kalktı.
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