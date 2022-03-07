07 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ - Batı’nın çifte standartlı hümanizmi! İşte savaş mağduru kriterleri
Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte kadın ve çocukların hayatta kalma mücadelesi savaşın en acı yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Yaşananlar Batı'nın çifte standartlı "hümanizmi"ne de ayna tuttu. Dünyanın bir çok coğrafyasında kan döken, kaos çıkaran, terör örgütlerini organize eden hatta katliamlar yapan batılı ülkeler, Müslüman ölümlerine ve mültecilerine sırt dönerken Ukraynalı mülteciler konusunda adeta "insanlık" örneği sergilemeye kalktı.