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ANALİZ - Avrupa'da hükümet krizleri bitmiyor

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Giriş: 19.09.2021 11:07
Avrupa Birliği kritik bir dönemeçten geçiyor. Bir tarafta, Bulgaristan 1 yılda 3. kez erken seçime gidiyor. Diğer taraftan Hollanda'da hükümet 6 aydır halen kurulabilmiş değil. Almanya ise 26 Eylül'de sandık başına gidecek ve Angela Merkel dönemi sona erecek. Peki tüm bu gelişmeler birliğin dinamiğini nasıl etkiliyor? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul detayları anlattı.
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