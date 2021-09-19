19 Eylül 2021, Pazar
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ANALİZ - Avrupa'da hükümet krizleri bitmiyor
Avrupa Birliği kritik bir dönemeçten geçiyor. Bir tarafta, Bulgaristan 1 yılda 3. kez erken seçime gidiyor. Diğer taraftan Hollanda'da hükümet 6 aydır halen kurulabilmiş değil. Almanya ise 26 Eylül'de sandık başına gidecek ve Angela Merkel dönemi sona erecek. Peki tüm bu gelişmeler birliğin dinamiğini nasıl etkiliyor? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul detayları anlattı.