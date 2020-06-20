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ANALİZ - Asya'da neler oluyor? Çin ve Hindistan arasında silahsız savaş!

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Giriş: 20.06.2020 12:00
Güncelleme:20.06.2020 12:07
Hindistan ve Çin arasındaki jeopolitik mücadele uzun yıllardır devam ediyor. Son aylarda tarışmalı sınır bölgelerinde ciddi anlamda askeri varlıklar artarken bölgeden düşük yoğunluklu çatışma haberleri geliyor. Doğal sınır Himalayaları aşmak için iki ülke de hem donanma hem de hava kuvvetlerine yatırım yapıyor. Bu sınır mücadelesi Asya'nın geleceğini mi belirleyecek? Bu mücadeleden kim karlı çıkacak? Detaylar analiz haberimizde...
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