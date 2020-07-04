ANALİZ - Aşırı sağ siyasetçiler İslamofobiyi körüklüyor |Video

Günümüzde nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla Müslümanlar maruz kalıyor. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün dünya çapında ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. İslamofobi nedir ve bununla etkin mücadele nasıl yapılmalıdır? Bu sorunun yanıtı hazırladığımız özel analiz haberimizde...