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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA ANALİZ - ABD tarihinin dönüm noktaları Giriş: 21.01.2021 21:49 Güncelleme:21.01.2021 23:16 ABD yaklaşık 250 yıldır dünya sahnesinde... Güç ve başarı peşinde koşan fırsat avcıları... Başta İngiltere'den olmak üzere dünyanın dört bir yerinden gelip yeni dünyaya yerleşen göçmenler... Kıtanın gerçek sahibi Kızılderililerin yerinden edilişinden dünya hakimiyetine uzanan bir imparatorluğun hikayesini anlatıldığı analiz haberimiz... DİĞER