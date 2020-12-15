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ANALİZ - AB liderler zirvesi sınıfta kaldı

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Giriş: 15.12.2020 16:26
Güncelleme:15.12.2020 22:06
Brüksel'de meşhur Avrupa Birliği liderler zirvesi geçen hafta sonlandı. Sonuç bildirgesinden çıkanlar ise uzmanları pek de tatmin etmedi. Diplomasi kulisleri "Birliğin stratejik perspektifini tamamen yitirdiği" uzun bir zamandır söylüyor. Ankara-Brüksel hattında gerçek bir diyaloğun olabilmesi için ise birliğin 'Bir ileri-bir geri' anlayışını bırakması gerektiği belirtiliyor. AB Liderler zirvesi sonrasındaki bildirinin yansımalarını sizler için  ANALİZ haberimizde derledik.
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