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ANALİZ - AB liderler zirvesi sınıfta kaldı
Brüksel'de meşhur Avrupa Birliği liderler zirvesi geçen hafta sonlandı. Sonuç bildirgesinden çıkanlar ise uzmanları pek de tatmin etmedi. Diplomasi kulisleri "Birliğin stratejik perspektifini tamamen yitirdiği" uzun bir zamandır söylüyor. Ankara-Brüksel hattında gerçek bir diyaloğun olabilmesi için ise birliğin 'Bir ileri-bir geri' anlayışını bırakması gerektiği belirtiliyor. AB Liderler zirvesi sonrasındaki bildirinin yansımalarını sizler için ANALİZ haberimizde derledik.