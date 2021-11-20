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ANALİZ - 2022 seçimi öncesi Fransa’da son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2021 19:39
Asırlardı Afrika’yı sömüren Fransa, 21. Yüzyılda karşısında Türkiye’yi buldu. Başkan Erdoğan’ın Afrika gezisinden rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi hedef aldı. 2022 seçimleri yaklaşırken, Fransa’da yaşayan Müslümanlar, makronun ülkesinin kirli mazisi ile yüzleşmesini bekliyordu. Ancak Fransız Cumhurbaşkanının, sömürgeci atalarıyla gurur duyduğunu açıklaması, ülkede şok etkisi yaptı. İşte Fransa’da yükselen İslamofobi ve Macron düğümü.
2022 seçimi öncesi Fransa’da son durum
2022 seçimi öncesi Fransa’da son durum
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