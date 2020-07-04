Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi |Video

Amerikan NBC televizyonu FETÖ okullarına ilişkin çarpıcı bir haber yayınladı. Kaliforniya'daki FETÖ'ye ait bir okulu araştıran ekip okulun milyonlarca dolar "federal küçük işletmeler borcu" aldığını duyurdu.

Amerikan NBC televizyonu FETÖ okulunun izini sürdü ve okulun milyonlarca dolar

"federal küçük işletmeler borcu" aldığını duyurdu.

Sözleşmeli okul federal yardımla beş milyon dolardan fazla para aldı.

Federal eğitim hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını kendisine mal eden FETÖ okulları ayakta kalabilmek için her yolu deniyor.



Terör örgüt bu kez de koronavirüs döneminde ABD'de küçük işletmelere verilen "maaş ödeme koruma programı"nı kullandı.

Amerikan NBC televizyonu FETÖ'ye ait Manolya okullarının bu program kapsamında beş milyon dolardan fazla para aldığını açıkladı

23 Haziran'da yayınlanan haber ABD'de büyük ses getirdi.

FETÖ'ye ilişkin ilk kez böylesine geniş bir habere yer verilirken FETÖ okullarının uzmanları endişendirdiğine de dikkat çekildi.