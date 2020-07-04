04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi |Video

Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2020 19:09
Güncelleme:04.07.2020 19:11
Amerikan NBC televizyonu FETÖ okullarına ilişkin çarpıcı bir haber yayınladı. Kaliforniya'daki FETÖ'ye ait bir okulu araştıran ekip okulun milyonlarca dolar "federal küçük işletmeler borcu" aldığını duyurdu.

Amerikan NBC televizyonu FETÖ okulunun izini sürdü ve okulun milyonlarca dolar
"federal küçük işletmeler borcu" aldığını duyurdu.

Sözleşmeli okul federal yardımla beş milyon dolardan fazla para aldı.

Federal eğitim hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını kendisine mal eden FETÖ okulları ayakta kalabilmek için her yolu deniyor.

Terör örgüt bu kez de koronavirüs döneminde ABD'de küçük işletmelere verilen "maaş ödeme koruma programı"nı kullandı.

Amerikan NBC televizyonu FETÖ'ye ait Manolya okullarının bu program kapsamında beş milyon dolardan fazla para aldığını açıkladı

23 Haziran'da yayınlanan haber ABD'de büyük ses getirdi.

FETÖ'ye ilişkin ilk kez böylesine geniş bir habere yer verilirken FETÖ okullarının uzmanları endişendirdiğine de dikkat çekildi.

Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Amerikan TV'sinden çarpıcı 'FETÖ' haberi
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyorlar
Katar'dan Türkiye yorumu
Katar'dan Türkiye yorumu
Corona virüs 6 ayda hayatımızı nasıl değiştirdi?
Corona virüs 6 ayda hayatımızı nasıl değiştirdi?
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Beyaz Saray'a 'Soros'u terörist ilan et' çağrısı
Beyaz Saray'a 'Soros'u terörist ilan et' çağrısı
Deniz manzaralı dış çekim sonları oluyordu
Deniz manzaralı dış çekim sonları oluyordu
Patlama sesinin ardından saraydan alevler yükseldi
Patlama sesinin ardından saraydan alevler yükseldi
Madende heyelan: 113 ölü
Madende heyelan: 113 ölü
Şiddetli fırtına: 10 ölü
Şiddetli fırtına: 10 ölü
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
Daha Fazla Video Göster