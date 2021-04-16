Amerika'da FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre... Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde bulunan FedEx şirketinin merkezine bir silahlı saldırı yaşandı. Alınan ilk bilgilere göre, saldırıda can kayıpları yaşandı. Şirketin halkla ilişkiler sorumlusu polislere olayın toplu bir katliam olduğunu söyledi.