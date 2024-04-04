Almanya’yı 20 bin fille tehdit! Botsvana: 20 bin fil göndeririz, şaka yapmıyoruz

Afrika ülkesi Botsvana'da 130 binden fazla fil yaşıyor. Ülkedeki fil sayısı o kadar arttı ki artık mahsullere ve insanlara zarar gelmeye başladı. Almanya ise fil avcılığına kısıtlama getirmek ve fil nüfusunu korumak istiyor. Bu yüzden 2 ülke arasında ipler gerildi. Botsvana Devlet Başkanı, Almanya'yı "20 bin fili size gönderirim" diyerek tehdit etti.

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