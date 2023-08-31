31 Ağustos 2023, Perşembe
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Almanya'dan Türkiye'ye yeşil enerji övgüsü! Güneş enerjisi yatırımları 10 kat arttı
Türkiye'nin güneş enerjisine yönelik atılımları Alman basınında geniş yer buluyor. Handelsblatt, “Türkiye'nin güneş enerjisi yatırımları 10 kat arttı. Türkiye benzer düzenlemelerin yeni uygulamaya konulduğu Almanya'dan bir adım önde.” diye yazdı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.