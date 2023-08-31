31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'dan Türkiye'ye yeşil enerji övgüsü! Güneş enerjisi yatırımları 10 kat arttı

Almanya'dan Türkiye'ye yeşil enerji övgüsü! Güneş enerjisi yatırımları 10 kat arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2023 16:36
Türkiye'nin güneş enerjisine yönelik atılımları Alman basınında geniş yer buluyor. Handelsblatt, “Türkiye'nin güneş enerjisi yatırımları 10 kat arttı. Türkiye benzer düzenlemelerin yeni uygulamaya konulduğu Almanya'dan bir adım önde.” diye yazdı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye yeşil enerji övgüsü!
Türkiye'ye yeşil enerji övgüsü!
İngiltere’de hava trafik krizi
İngiltere'de hava trafik krizi
Azerbaycan’dan Ermenilere insani yardım
Azerbaycan'dan Ermenilere insani yardım
Wagner, Prigojin’in son görüntülerini yayınladı
Wagner, Prigojin'in son görüntülerini yayınladı
İsveç’te yasa değişikliği girişimi!
İsveç'te yasa değişikliği girişimi!
İngiltere’de havacılık krizi!
İngiltere'de havacılık krizi!
Prigojin ölmedi, yaşıyor iddiası!
"Prigojin ölmedi, yaşıyor" iddiası!
ABD’li Senatör kameraların karşısında donakaldı!
ABD'li Senatör kameraların karşısında donakaldı!
Asansörde korkunç anlar kamerada
Asansörde korkunç anlar kamerada
ABD’yi Idalia kasırgası vurdu
ABD'yi Idalia kasırgası vurdu
Gabon’da darbenin arka planında ne var?
Gabon'da darbenin arka planında ne var?
ABD’yi Idalia kasırgası vuruyor!
ABD'yi Idalia kasırgası vuruyor!
Daha Fazla Video Göster