02 Eylül 2021, Perşembe
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Almanya'dan "Taliban'la görüşeceğiz" açıklaması: Görüşmelerden kaçış yok
Kabil'deki Büyükelçiliğini kapatan Almanya'dan Taliban ile görüşmelerden “Kaçış yok.” açıklaması geldi. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Mass, güvenlik durumunun el vermesi halinde büyükelçiliği yeniden faaliyete açacaklarını söyledi. Ayrıntıları Frankfurt'ta bulunan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.