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Almanya'dan "ordumuz güçsüz" itirafı! 100 milyar Euro tartışması

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 13:55
Almanya Savunma Bakanı, ordunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi. Ordunun yenilenmesi için ayrılan 100 milyar Euro'luk fon da ülkede tartışma konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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