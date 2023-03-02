Almanya'dan "ordumuz güçsüz" itirafı! 100 milyar Euro tartışması

Almanya Savunma Bakanı, ordunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi. Ordunun yenilenmesi için ayrılan 100 milyar Euro'luk fon da ülkede tartışma konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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