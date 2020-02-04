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04.02.2020

Almanlardan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü |Video

İstanbul Havalimanı ve gümrüksüz alışveriş alanlarına Almanlardan övgü geldi. İstanbul Havalimanı'nı ziyaret eden Alman Havalimanları Birliği yetkilileri, mimarinin yanı sıra gümrüksüz alışveriş alanlarına tam not verdi.

İstanbul Havalimanı'na Almanlardan övgü geldi. Almanlar, havalimanının duty free alanlarına tam not verdi.

Alman Havalimanları Birliği yetkilileri ve dünyanın lider duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve unifree duty free alanlarını ziyaret etti.

Alman temsilciler İstanbul Havalimanı'nın mimarisinin yanı sıra duty free alanlarındaki yenilikçi yönetim modeline dayalı perakende konseptinden etkilendiklerini bildirdi.

Alman Havalimanları Birliği yönetici direktörü Ralph Beisel, bazı yabancı yolcuların İstanbul'a sadece duty free alanlarında alışveriş yapmak için geldiğine dikkat çekti. "Tesisleri gördüğümüzde bunun hiç de şaşırtıcı olmadığını fark ettik" dedi.

Unifree CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher'in ev sahipliğinde yabancı konuklara, seyahat perakendesi sektörüne ilişkin detaylı bilgi de verildi.
Ayrıca, İstanbul Havalimanı'ndaki perakende satış sahalarını kapsayan bir "sahne arkası" turu yaptırıldı.

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