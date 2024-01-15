Almanya’dan İsrail’in katliamına destek

Almanya 7 Ekim'de başlayan savaşın başından bu yana katil İsrail'e katliamda destek vermeyi sürdürüyor. Çifte vatandaşlık karşılığında İsrail'i tanıma şartı talep eden Almanya hükümeti, yine skandal bir karara imza attı. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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