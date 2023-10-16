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Almanya'dan İsrail'e peş peşe ziyaretler! Dışişleri bakanının ardından başbakan da İsrail'e gidiyor

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 15:52
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı, binlerce Filistinli'nin ölümüne neden olurken ülkeye Avrupa'dan destek sürüyor. İsrail'den Avrupa'ya ilk devlet başkanı düzeyindeki ziyaret yarın gerçekleşecek. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail'e gidecek. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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