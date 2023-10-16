16 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya'dan İsrail'e peş peşe ziyaretler! Dışişleri bakanının ardından başbakan da İsrail'e gidiyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı, binlerce Filistinli'nin ölümüne neden olurken ülkeye Avrupa'dan destek sürüyor. İsrail'den Avrupa'ya ilk devlet başkanı düzeyindeki ziyaret yarın gerçekleşecek. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail'e gidecek. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.