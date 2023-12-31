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Almanya'dan Filistin yürüyüşüne yasak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 13:49
Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel detayları aktardı.
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