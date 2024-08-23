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Almanya'daki NATO üssünde alarm

Almanya'daki NATO üssünde alarm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 16:43
Almanya'nın Gaylen-Kirşen şehrindeki hava üssü, NATO'dan gelen 'potansiyel tehdit' teşkil eden istihbarat bilgileri gerekçesiyle güvenlik seviyesini yükseltti. Hava üssünde çalışanlar evlerine gönderildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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