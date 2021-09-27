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Almanya'daki genel seçimlerde son durum

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Giriş: 27.09.2021 01:57
Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Laschet ve Sosyal Demokrat Partinin adayı Scholz, oy verme işleminin soan ermesiyle birlikte peş peşe açıklamalarda bulunurken resmi olmayan sonuçlar da belli oldu.
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