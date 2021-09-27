Almanya’daki genel seçimlerde son durum

Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Laschet ve Sosyal Demokrat Partinin adayı Scholz, oy verme işleminin soan ermesiyle birlikte peş peşe açıklamalarda bulunurken resmi olmayan sonuçlar da belli oldu.