08 Aralık 2022, Perşembe
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Almanya'daki darbe planının şifreleri
Dünya Almanya’daki darbe iddiasını konuşuyor. Darbe planı yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı artıyor. Kremlin'den de "darbe planı yapan grupla ilgimiz yok" açıklaması geldi. A Haber muhabiri Fatih Aılmaz Almanya’dan ayrıntıları aktaradı.