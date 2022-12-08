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Almanya'daki darbe planının şifreleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2022 16:43
Dünya Almanya’daki darbe iddiasını konuşuyor. Darbe planı yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı artıyor. Kremlin'den de "darbe planı yapan grupla ilgimiz yok" açıklaması geldi. A Haber muhabiri Fatih Aılmaz Almanya’dan ayrıntıları aktaradı.
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