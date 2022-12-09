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Almanya'daki darbe planının detayları

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 14:41
Almanya'daki darbe planında yeni detaylar ortaya çıktı. Başbakan Scholz'un da kara listede olduğu tespit edildi. Scholz konuya ilişkin yaptığı açıklamada darbe planı yapanların aşırı sağcı partiyle bağlantılı olduklarını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan aktardı.
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