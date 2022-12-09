Almanya’daki darbe planının detayları

Almanya'daki darbe planında yeni detaylar ortaya çıktı. Başbakan Scholz'un da kara listede olduğu tespit edildi. Scholz konuya ilişkin yaptığı açıklamada darbe planı yapanların aşırı sağcı partiyle bağlantılı olduklarını söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'dan aktardı.