Almanya'da utanç görüntüleri! 10 yaşındaki çocuk Filistin bayrağı taşıdığı için gözaltında

İsrail'in en büyük destekçilerinden Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesi ile 10 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Alman polisinin uygulaması Filistin topraklarında Gazzeli çocukları tutuklayan İsrail polisine benzetildi.

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