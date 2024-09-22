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Almanya'da utanç görüntüleri! 10 yaşındaki çocuk Filistin bayrağı taşıdığı için gözaltında

Almanya'da utanç görüntüleri! 10 yaşındaki çocuk Filistin bayrağı taşıdığı için gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:13
İsrail'in en büyük destekçilerinden Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesi ile 10 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Alman polisinin uygulaması Filistin topraklarında Gazzeli çocukları tutuklayan İsrail polisine benzetildi.
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