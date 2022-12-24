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Almanya’da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakılmıştı! O hastanenin ilk skandalı değilmiş

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Giriş: 24.12.2022 10:25
Almanya'da 3 çocuk babası 71 yaşındaki Türk’ün vefat ettikten sonra cenazesinin ‘yanlışlıkla’ yakılması skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Abdulkadir Sargın'ın acılı ailesinin aynı hastaneden daha önce de mağdur olduğu ortaya çıktı.
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