Almanya’da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakılmıştı! O hastanenin ilk skandalı değilmiş

Almanya'da 3 çocuk babası 71 yaşındaki Türk’ün vefat ettikten sonra cenazesinin ‘yanlışlıkla’ yakılması skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Abdulkadir Sargın'ın acılı ailesinin aynı hastaneden daha önce de mağdur olduğu ortaya çıktı.