08 Nisan 2022, Cuma
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Almanya'da Ruslar restoranlardan kovuluyor
Avrupa'da ırkçı saldırıların hedefi bu kez Ruslar ve Ukraynalılar oldu. Avrupa'da halk savaşın başlangıcından bu yana hem Ruslara hem de Ukraynalı göçmenlere yönelik onlarca saldırı düzenledi. Artan ırkçı saldırıların detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...