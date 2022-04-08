08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'da Ruslar restoranlardan kovuluyor

Almanya'da Ruslar restoranlardan kovuluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2022 12:10
Avrupa'da ırkçı saldırıların hedefi bu kez Ruslar ve Ukraynalılar oldu. Avrupa'da halk savaşın başlangıcından bu yana hem Ruslara hem de Ukraynalı göçmenlere yönelik onlarca saldırı düzenledi. Artan ırkçı saldırıların detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna’da tren istasyonu vuruldu
Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu
Ruslar restoranlardan kovuluyor
Ruslar restoranlardan kovuluyor
Ev sahibi şaşkına döndü
Ev sahibi şaşkına döndü
Luhansk’ta durum değişiyor mu?
Luhansk'ta durum değişiyor mu?
Lavrov’un Ukrayna’nın anlaşma taslağı tepkisi!
Lavrov'un Ukrayna'nın anlaşma taslağı tepkisi!
A Haber Buça’da
A Haber Buça'da
Bir saldırıdan kaçarken diğerine yakalandılar!
Bir saldırıdan kaçarken diğerine yakalandılar!
Baş şüpheli Omurbekov kim?
Baş şüpheli Omurbekov kim?
İşgalci İsrail polisi, 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgalci İsrail polisi, 5 Filistinliyi gözaltına aldı
Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı
" Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı"
Macaristan ve AB karşı karşıya!
Macaristan ve AB karşı karşıya!
Yabancı komplo devrede mi?
Yabancı komplo devrede mi?
Daha Fazla Video Göster