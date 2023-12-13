Almanya’da Rus casus davası başlıyor

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen bir Alman vatandaşı hakim karşısına çıkıyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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