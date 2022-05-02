Almanya’da polis şiddeti! Hayatını kaybetti

Almanya’nın Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, iki polisin 47 yaşındaki adamı zapt etmeye çalıştığı sırada polislerden birinin adamın yüzünü yumrukladığı daha sonra ise elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan adama bir kişinin kalp masajı yaptığı görüldü.