Almanya'da öldürülen Gökhan Gültekin'in babası A Haber'e konuştu | Video

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, meydana gelen terör saldırısında 5 Türk hayatını kaybetti. Kanlı terör saldırısı sonrası hem Türkiye'den hem de Almanya'da sert tepkiler yükseldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier terör saldırısı için "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller." ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Merkel ise "Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair çok sayıda işaret var. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapıyoruz. Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak" ifadelerini kullandı. Terör saldırısında oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden baba Gültekin A Haber'e konuştu.

ALMANYA'DA YAŞANAN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN TÜRK GENCİN BABASI A HABER'E KONUŞTU

Almanya'da yaşanan ırkçı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bir Türk gencinde olduğu bilgisi alındı. Hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in acılı babası Behçet Gültekin A Haber'e konuştu. Gültekin, yaşananlara Alman devletinin sessiz kalmamasını ve saldırıyı yapanların bu tür eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"GÜNAHSIZ OLAN EVLADIMI ÖLDÜRDÜLER"

Behçet Gültekin: "Akşam saatlerinde evde iken haber geldi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ırkçılar olduğu bilgisini aldım. Oğlum nişan hazırlığı yapıyordu. Bu katliamı yaptıktan sonra diğer şehirlere de baskın yapmışlar ve2 kişiyi ölü eve geçirmişler. Hiç suçu ve günahı olmayan evladımı öldürdüler. Irkçılık Almanya'da artmış durumda ve camilere dahil aynı saldırıları düzenliyorlar. Bütün Almanya'yı kötüleyemem fakat bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Bugün benim oğlum yarın bir başkasının evladının başına gelecektir. Alman Devleti ve milleti bu yaşananlara sesini yükseltmelidir." şeklinde konuştu.