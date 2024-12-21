Almanya’da Noel pazarına kanlı saldırı! A Haber olay yerinde

Almanya'nın Mandeburg şehrinde bir sürücü aracıyla Noel pazarında kalabalığın arasına daldı. Olayda, ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 60 kişiden fazla kişi yaralandı. Sabah Gazetesi Almanya muhabiri Mustafa Akbaba olay yerinden detayları aktardı.

Almanya'nın Mandeburg şehrinde bir sürücü aracıyla Noel pazarında kalabalığın arasına daldı. Olayda, ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 60 kişiden fazla kişi yaralandı. Sabah Gazetesi Almanya muhabiri Mustafa Akbaba olay yerinden detayları aktardı.

Akbaba'nın açıklamalarından derlenenler:

Saldırıyı düzenleyen bir Suudi vatandaşı. Saldırıyı daha önce planladı. Önüne ne geldiyse alıp götürdü. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk 2 ölü ve 60'ın üzerinde yaralı olduğu belirtildi. Olay yaşandıktan sonra belediyenin etrafı polis çemberine alındı. Saldırı sonrasında saldırganın evinde aramalar yapıldı. Saldırgan 2006 yılında Almanya'ya geldi ve doktorluk yapıyordu.

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Suudi Arabistan vatandaşının bu olaya karışması kafalarda soru işareti bıraktı. Dışişleri Bakanı daha önce bu böyle bir olay yaşanmaması için uyarıda bulunmuştu. Alman yerel gazetesi saldırının DEAŞ kaynaklı olduğunu belirtti. Şu an da öyle bir açıklama yok. Şehrin giriş noktalarında sıkı aramalar yapılıyor. Özellikle 3 kilometrelik bir alan koruma altına alındı. Polisler insanlara olay yerinden uzaklaşması talebinde bulundu. Şu an da medya haricinde bir vatandaşa rastlamak mümkün değil. Burada Alman vatandaşlar ağırlıklı olarak yaşıyor. Türk vatandaşı burada fazla yaşamıyor. Burada Türkiye'den buraya gelip iltica talebinde bulunan insanlar var.