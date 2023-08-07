Almanya’da nitelikli işçi sorunu

Almanya uzun bir süredir nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için çeşitli düzenlemeler yapıyor. Ancak işverenler hükümetten teşvik alamamaktan rahatsız. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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