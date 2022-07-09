Almanya’da Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Bayram alışverişinin ardından kurban ibadetiyle ilgilenen Almanya’daki farklı etnik kökene sahip Müslümanların bayram heyecanını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.