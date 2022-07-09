09 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya'da Kurban Bayramı coşkusu
Kurban Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Bayram alışverişinin ardından kurban ibadetiyle ilgilenen Almanya’daki farklı etnik kökene sahip Müslümanların bayram heyecanını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.