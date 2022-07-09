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Almanya'da Kurban Bayramı coşkusu

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Giriş: 09.07.2022 17:54
Kurban Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanıyor. Bayram alışverişinin ardından kurban ibadetiyle ilgilenen Almanya’daki farklı etnik kökene sahip Müslümanların bayram heyecanını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
Almanya’da Kurban Bayramı coşkusu
Almanya'da Kurban Bayramı coşkusu
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