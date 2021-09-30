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Almanya’da korkutan görüntü

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Giriş: 30.09.2021 00:44
Almanya’nın Kiel kentinde meydana gelen su hortumu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, bazı ev ve işyerleri hasar gördü. İşte paniğe neden olan anların görüntüsü...

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan ve Baltık Denizi kıyısında bulunan Kiel kentinde su hortumu meydana geldi.

Hortumda, yerel bir kürek takımından 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, birçok ev ve işyerinin de hasar gördüğü aktarıldı.

Polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), daha önce bölge için çarşamba akşamından perşembe öğlene kadar şiddetli rüzgar ve hafta sonu için olağanüstü şiddetli yağmur tahmini yapmıştı.

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Almanya’da korkutan görüntü
Almanya’da korkutan görüntü
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