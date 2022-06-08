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Almanya'da korkunç olay! Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 08.06.2022 12:50
Almanya'nın başkenti, Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı
Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı
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