08 Haziran 2022, Çarşamba
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Almanya'da korkunç olay! Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın başkenti, Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.