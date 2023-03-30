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Almanya’da koalisyon anlaşmadı! Bütçe görüşmelerine erteleme

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 13:13
Güncelleme:30.03.2023 13:14
Almanya'da üç partili koalisyon hükümeti ekonomik konularda anlaşamadı. Uzun süren toplantılar sonuç vermeyince bütçe görüşmelerinin ertelenmesine karar verildi. Detayları A Haber muhabiri İsmail Arel Almanya'dan anlattı.
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