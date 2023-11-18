18 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya’da İsrail protestosu!
Soykırımcı İsrail, Gazze'yi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle ölüm ablukasına aldı. Binlerce masum sivili bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden katletti. İsrail'in vahşetine ise dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak Almanya, Fransa ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.