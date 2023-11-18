Almanya’da İsrail protestosu!

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle ölüm ablukasına aldı. Binlerce masum sivili bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden katletti. İsrail'in vahşetine ise dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak Almanya, Fransa ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.