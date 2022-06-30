30 Haziran 2022, Perşembe
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Almanya’da günlerdir aranan engelli çocuk bulundu! 8 gün kanalizasyon hayatta kaldı
Almanya'da 8 yaşındaki engelli bir çocuğun ortalıkta olmaması ülke gündemine oturdu. 8 günün sonunda Joe adlı çocuk kanalizasyon boşluğuna sıkışmış halde canlı olarak bulundu.