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Almanya’da enflasyon korkusu! Fiyatlar neden yükseliyor, artışları enerji krizi mi tetikliyor?

A Haber
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Giriş: 27.12.2021 16:42
Geçtiğimiz haftalarda Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkede enflasyonun son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Yapılan araştırmalarda da Alman vatandaşlarında enflasyon korkusunun giderek arttığı görülüyor. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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Almanya’da enflasyon korkusu!
Almanya’da enflasyon korkusu!
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