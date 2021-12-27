Almanya’da enflasyon korkusu! Fiyatlar neden yükseliyor, artışları enerji krizi mi tetikliyor?

Geçtiğimiz haftalarda Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkede enflasyonun son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Yapılan araştırmalarda da Alman vatandaşlarında enflasyon korkusunun giderek arttığı görülüyor. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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