27 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya’da enflasyon korkusu! Fiyatlar neden yükseliyor, artışları enerji krizi mi tetikliyor?
Geçtiğimiz haftalarda Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkede enflasyonun son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Yapılan araştırmalarda da Alman vatandaşlarında enflasyon korkusunun giderek arttığı görülüyor. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.