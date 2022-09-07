07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 17:02
Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı gaz politikasının ardından yaşanan enerji krizi giderek derinleşiyor. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durduğunu açıklamasının ardından panik seviyesi de üst sınırlara ulaştı. Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle fahiş bir faturayla karşılaşan bir restoran sahibi "Bu fiyatı ödemem mümkün değil. Bu restorana 27 yıldır emek veriyorum. Yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti. Öte yandan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in "İflas etmez satışlar durabilir hem biraz tatil yapmış olurlar" sözleri ülkenin gündeminden düşmüyor.
Almanya’da fahiş fatura isyanı
Almanya'da fahiş fatura isyanı
Hizmete açılan köprü kurdele kesilirken çöktü
Hizmete açılan köprü kurdele kesilirken çöktü
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss! İşte ilk sözleri
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss! İşte ilk sözleri
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss!
En korkunç köprü! Turist akını
En korkunç köprü! Turist akını
Rusya’dan Avrupa’ya tehdit videosu
Rusya'dan Avrupa'ya tehdit videosu
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
İngiltere’de enerji faturası ödülü
İngiltere'de enerji faturası ödülü
Saniyeler içinde şehri kapladı
Saniyeler içinde şehri kapladı
Suriye için çabaları artırmaya hazırız
"Suriye için çabaları artırmaya hazırız"
6,6 büyüklüğünde deprem kamerada
6,6 büyüklüğünde deprem kamerada
5.4 büyüklüğünde deprem
5.4 büyüklüğünde deprem
Daha Fazla Video Göster