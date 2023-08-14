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Almanya'da "Darbe planı" ifşa oldu

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Giriş: 14.08.2023 13:34
Almanya'da aralık 2022'deki operasyonla yakalanan darbe şüphelilerinin, sansasyonel eylem planı ortaya çıktı. Federal meclisi basarak, başbakanı ve bakanları alıkoymayı planlayan aşırı sağcı oluşumun, o anları da televizyonda halka izletmeyi hedeflediği öne sürüldü.
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