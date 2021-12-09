09 Aralık 2021, Perşembe
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Almanya'da cami otoparkındaki araç kundaklandı
Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin parkındaki bir araç kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.