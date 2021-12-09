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Almanya'da cami otoparkındaki araç kundaklandı

DHA
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Giriş: 09.12.2021 14:09
Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin parkındaki bir araç kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Cami otoparkındaki araç kundaklandı
Cami otoparkındaki araç kundaklandı
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