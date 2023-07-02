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Almanya'da Cami inşasına izin verilmiyor

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Giriş: 02.07.2023 15:54
Güncelleme:02.07.2023 15:54
Almanya'nın Germersheim kentinde inşasına izin verilen caminin temeli atıldıktan sonra bu izin iptal edildi. 7 yıldır camilerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce Müslüman, durumu protesto etti. İşte A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberi.
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