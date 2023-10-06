06 Ekim 2023, Cuma
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Almanya'da bomba tahliyesi! Camiye sığındılar
Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından, yapılan tahliye çalışmaları sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar camiye sığındı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, “Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız.