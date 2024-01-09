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Almanya'da bir grev daha! Demiryolu işçileri greve gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 12:58
2024'ü grevlerle karşılayan Almanya'da çiftçilerin ardından bu kez de demiryolu çalışanları iki günlük greve gidecek. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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