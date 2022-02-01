01 Şubat 2022, Salı
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Almanya'da belediye hibe edilen evleri selzedelere kiraladı
Almanya temmuz ayında yaşanan selin yaralarını hala saramadı. Özel bir şirketse selzedeler için Sinzig belediyesine 30 metrekarelik küçük evler hibe etti. Ancak söz konusu evlerin afetzedelere kiralandığı ortaya çıktı.