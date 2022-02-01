01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'da belediye hibe edilen evleri selzedelere kiraladı

Almanya'da belediye hibe edilen evleri selzedelere kiraladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2022 15:27
Almanya temmuz ayında yaşanan selin yaralarını hala saramadı. Özel bir şirketse selzedeler için Sinzig belediyesine 30 metrekarelik küçük evler hibe etti. Ancak söz konusu evlerin afetzedelere kiralandığı ortaya çıktı.
Moskova’da buz sanata dönüştü
Moskova'da buz sanata dönüştü
Almanya’da hibe edilen evleri selzedelere kiraladı
Almanya'da hibe edilen evleri selzedelere kiraladı
İtalya’da benzin fiyatlarında artış devam ediyor
İtalya'da benzin fiyatlarında artış devam ediyor
Ekvador’da heyelan felaketi!
Ekvador'da heyelan felaketi!
3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı!
3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı!
Diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Gerilimin ateşi nasıl yandı?
Gerilimin ateşi nasıl yandı?
İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti
İngiltere’deki Türklerin vize mağduriyeti
Fransız Bakan önerisiyle tepki çekti!
Fransız Bakan önerisiyle tepki çekti!
Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?
Rusya sıcak çatışmaya mı hazırlanıyor?
Örnek olacak mücadele!
Örnek olacak mücadele!
“Rusya kan sevkiyatına başladı” iddiası
“Rusya kan sevkiyatına başladı” iddiası
Daha Fazla Video Göster