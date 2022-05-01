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Almanya'da bayram telaşı

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 10:25
Almanya'daki Müslümanlar da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bayram coşkusuna hazırlanıyor. Alışveriş için marketlere akın edenler bayramın tatlı telaşını bakın nasıl yaşadı... Detaylar A Haber Almanya muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...
Bayram kahvaltısına dikkat! BAYRAM KAHVALTISINA DİKKAT!

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