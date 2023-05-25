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Almanya'da 35 camiye saldırı! 2022’ yılında 2 cami kundaklandı, 6 camiye fiziki zarar verildi

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 15:34
Almanya'da 'cami saldırıları' raporu belli oldu. Almanya'da geçtiğimiz yıl 35 camiye tehdit ya da saldırı yapıldı. 2022 yılında 2 cami kundaklandı, 6 camiye fiziki zarar verildi. Almanya'dan detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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